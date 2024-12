Auf dem Weg zum Adventmarkt: Polizei zog desolate Busse aus dem Verkehr

Die ersten beiden Adventwochenenden zogen Gäste in Richtung der Christkindlmärkte, viele reisten auch in Bussen an. Nicht immer zur Freude der steirischen Exekutive, denn: "Während so manches Transportunternehmen oftmals bis zu 50 Fahrgäste mit desolaten Fahrzeugen transportiert, zieht die Polizei eben diese immer wieder aus dem Verkehr", teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mit.