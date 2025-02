Unter Drogeneinfluss: Klagenfurter brach in Grazer Kindergarten ein

Ein Klagenfurter hat am Sonntagabend in einen Grazer Kindergarten einen Einbruch verübt und ist auf frischer Tat ertappt worden.

Eine Angestellte der Kinderkrippe hatte am Sonntag gegen 16.40 Uhr die Polizei alarmiert, weil sie zufällig am Nachmittag bei ihrem Büro ein eingeschlagenes Fenster bemerkt hatte.

Er gab an, dass er einen Bekannten in Graz besucht habe, aber mit ihm in einen Streit geraten war. Darum habe der Kärntner einen Schlafplatz gesucht und in den Kindergarten eingebrochen.

Verdächtiger ist amtsbekannt

Ein Drogentest schlug an. Außerdem wurde das Münzgeld bei ihm gefunden. Da der Verdächtige wegen mehrerer Eigentumsdelikte amtsbekannt ist, wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.