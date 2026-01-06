Unfall auf Schneefahrbahn in Straden: Familie mit Baby verletzt
Der Lenker hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Rettungskräfte brachten die Familie ins Krankenhaus.
Vater, Mutter und ein drei Wochen altes Baby sind Montagnachmittag in Straden in der Südoststeiermark bei einem Autounfall verletzt worden. Der 41-jährige Lenker hatte bei Schneefall die Kontrolle über seinen Wagen verloren, kam von der Straße ab und stürzte in einen Graben.
Dabei streifte er einen Baum und der Pkw kam am Dach zu liegen. Die Familie konnte sich selbst befreien und wurde von den Rettungskräften ins LKH Graz gebracht, hieß es am Dienstag seitens der Polizei.
Kommentare