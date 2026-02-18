Steiermark

Ein Toter, ein Schwerverletzter bei Arbeitsunfall in Leoben

26-jähriger Ungar kam in Industriebetrieb in der Steiermark ums Leben, ein 20-jähriger Landsmann wurde schwer verletzt.
18.02.2026, 08:10

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein 26-Jähriger ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb in Leoben in der Steiermark ums Leben gekommen. Ein 20-jähriger Mann wurde zudem lebensgefährlich verletzt und in das Landeskrankenhaus in Graz gebracht. 

Kohlenmonoxid-Austritt

Beide Männer stammen aus Ungarn. Die genaue Unfallursache werde noch untersucht, es dürfte jedoch bei Schneidearbeiten zu einem unkontrollierten Kohlenmonoxid-Austritt gekommen sein, heißt es seitens der Polizei.

Agenturen, SJ  | 

Kommentare