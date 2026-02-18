Ein Toter, ein Schwerverletzter bei Arbeitsunfall in Leoben

Ein 26-Jähriger ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb in Leoben in der Steiermark ums Leben gekommen. Ein 20-jähriger Mann wurde zudem lebensgefährlich verletzt und in das Landeskrankenhaus in Graz gebracht.

Kohlenmonoxid-Austritt

Beide Männer stammen aus Ungarn. Die genaue Unfallursache werde noch untersucht, es dürfte jedoch bei Schneidearbeiten zu einem unkontrollierten Kohlenmonoxid-Austritt gekommen sein, heißt es seitens der Polizei.