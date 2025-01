Tödlicher Unfall: Obersteirer wurde bei Forstarbeiten gegen Traktor gedrückt

Ein 83-Jähriger ist am Mittwoch bei Forstarbeiten ums Leben gekommen , wie die Freiwillige Feuerwehr Weißkirchen im obersteirischen Bezirk Murtal mitteilte. Der Senior war zwischen einem Traktor und einer Seilwinde eingeklemmt worden. Seine Familie hatte sich auf die Suche gemacht, nachdem er nicht nach Hause gekommen war. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Obersteirer tun.

Der Pensionist hatte in seinem Wald in Kathal in der Gemeinde Weißkirchen mit einer von der Zugmaschine angetriebenen Seilwinde Baumstämme aus dem Wald auf einen Forstweg gezogen. Dabei dürfte ein Bedienhebel blockiert worden sein. Die Maschine ließ sich nicht mehr abschalten, der Steirer wurde von den Baumstämmen gegen die Zugmaschine gedrückt.