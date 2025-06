Steirer stürzte bei Reinigungsarbeiten am Hausdach ab

Ein 57-Jähriger ist am Freitagnachmittag bei Reinigungsarbeiten an einem Dachflächenfenster in Oberhaag (Bezirk Leibnitz) aus rund fünf Metern Höhe abgestürzt.

Der Mann war mit einer Leiter auf das Dach des Einfamilienhauses geklettert und putzte gerade das Fenster, als ein Schneefänger unter ihm nachgab und er auf die darunterliegende Wiese fiel, berichtete die Polizei. Dabei wurde er verletzt. Der Rettungshubschrauber Christophorus 12 brachte ihn ins Uni Klinikum nach Graz.