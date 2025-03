Steiermark: Mann stürzt auf Baustelle seines Enkels in den Tod

Ein 77-jähriger Pensionist ist am Samstagmittag bei Arbeiten auf dem Rohbau seines Enkels in der Steiermark ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verlor bei Abbauarbeiten an einem Fassadengerüst das Gleichgewicht, stürzte rund vier Meter in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte.