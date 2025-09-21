Wienerin (42) starb bei Klettertour in der Steiermark

Ein Paar machte am Samstag eine Klettertour am Schönberg bei Mariazell ( Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ). Dabei ist eine 42-jährige Wienerin tödlich verunglückt. Die Frau war mit ihrem 53-jährigen Lebensgefährten auf einer Tour mit dem Schwierigkeitsgrad 7 unterwegs, als sie um 14.30 Uhr in der sechsten Seillänge in der Felswand stürzte.

Der Partner der 42-Jährigen stieg zu ihr ab, um Erste Hilfe zu leisten, berichtete die Polizei. Der Mann musste sich aber noch weiter abseilen, um Handyempfang zu bekommen, und konnte erst um 16.30 Uhr die Einsatzkräfte verständigen.

Mobile Sicherungsmittel könnten versagt haben

Die Wienerin hatte bei dem Sturz tödliche Verletzungen erlitten. Möglicherweise haben mehrere mobile Sicherungsmittel versagt, der genaue Unfallhergang wurde am Sonntag noch ermittelt, wie die APA berichtet. Der 53-Jährige wurde von der Bergrettung ins Tal gebracht und dort psychologisch betreut.