Feuerwerk setzt Hecke in Ramsau am Dachstein in Brand

Die Polizei wurde Montagnacht zu einem Heckenbrand in Ramsau am Dachstein ( Bezirk Liezen ) gerufen. Verletzt wurde niemand.

Eine Gartenhecke stand in einer Länge von 15 bis 20 Metern in Flammen. Die Feuerwehr Ramsau am Dachstein rückte mit 24 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus und konnte den Brand erfolgreich löschen.

Feuerwerkskörper abgefeuert

Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll ein Nachbar unmittelbar vor dem Brandausbruch gemeinsam mit mehreren Kindern pyrotechnische Gegenstände auf der angrenzenden Gemeindestraße abgefeuert haben. Zeugen berichteten, dass einige der Feuerwerkskörper in Richtung der später brennenden Hecke geflogen sein sollen.