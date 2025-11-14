Tuk-Tuk-Unfall in Graz: Lenker übersieht Straßenbahn

Ein Tuk-Tuk - ein dreirädriges Transportfahrzeug - ist am Donnerstagabend in Graz in der Annenstraße mit einer Straßenbahn kollidiert. Der 40 Jahre alte Lenker des Elektrofahrzeugs wurde dabei verletzt.

Der Mann war alkoholisiert und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins UKH Graz gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mit.

Tuk-Tuk-Fahrer übersah Straßenbahn

Die Tram der Linie 4 war stadteinwärts gefahren, als gegen 19.30 Uhr auf Höhe Quergasse der Tuk-Tuk-Fahrer die Bim offenbar übersah und gegen das Schienenfahrzeug krachte. Die Fahrgäste und der Straßenbahnfahrer blieben unverletzt. Der 40-Jährige wird angezeigt.