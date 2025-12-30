Steirer lag nach Forstunfall verletzt eine Nacht im Freien

Ein Steirer ist nach einem Forstunfall im oststeirischen Bezirk Weiz am Montag erst nach einer frostigen Nacht im Freien gefunden worden. Der Mann war bei Holzarbeiten über einen steilen Hang in ein gefrorenes Bachbett gerutscht und nicht mehr herausgekommen.

Seine Frau schlug Alarm, er wurde von Suchkräften der Feuerwehr am Dienstag kurz vor 8 Uhr entdeckt. Der Mann war stark unterkühlt und nicht mehr ansprechbar, er wurde vom Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen. Allein im Wald bei Holzarbeiten Der Mann hatte in Puch bei Weiz am Montag alleine in seinem Wald Holzarbeiten durchgeführt. Seiner Frau hatte er gesagt, dass er danach zu einer Veranstaltung fahren wolle. Beim Fällen einer Buche auf dem steilen und gefrorenen Hang dürfte er abgerutscht und samt dem Baum in den etwa 15 Meter darunter liegenden Bach gestürzt sein.