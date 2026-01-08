Erpressung von Nachtlokal-Besuchern: Dritter Verdächtiger gefasst

Nach der Festnahme von zwei Türstehern in der Steiermark, die Gäste erpresst haben sollen, ist nun auch der dritte Verdächtige festgenommen worden. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit.

Der 23-jährige Kosovare stritt die Vorwürfe ab. Er wurde - wie auch seine Komplizen - in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die beiden anderen, ein 26-jähriger Russe und ein 24-jähriger Österreicher, befinden sich in Untersuchungshaft.