Erpressung von Nachtlokal-Besuchern: Dritter Verdächtiger gefasst
Nach der Festnahme von zwei Türstehern in der Steiermark, die Gäste erpresst haben sollen, ist nun auch der dritte Verdächtige festgenommen worden. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit.
Der 23-jährige Kosovare stritt die Vorwürfe ab. Er wurde - wie auch seine Komplizen - in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Die beiden anderen, ein 26-jähriger Russe und ein 24-jähriger Österreicher, befinden sich in Untersuchungshaft.
Mögliche weitere Opfer gesucht
Die drei Türsteher von Nachtlokalen in Gralla (Bezirk Leibnitz) und Graz dürften zumindest mehr als ein Dutzend Gäste beim - teils eingefädelten - Drogenkonsum ertappt und dann damit erpresst haben. Sie sollen Bargeld von den Opfern verlangt haben. Zudem wurden die zumeist jugendlichen Betroffenen eingeschüchtert.
Die Polizei bittet weiterhin, dass sich mögliche weitere Opfer unter der Telefonnummer 059/133 6160 melden.
