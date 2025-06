Steiermark: Alko-Lenker verursachte Unfall mit drei Verletzten

Ein 39-jähriger Alko-Lenker hat in der Nacht auf Samstag in der Steiermark auf der S36 einen Auffahrunfall mit drei Verletzten verursacht. Der Steirer war nach eigenen Angaben mit 170 km/h auf der Schnellstraße unterwegs, als er bei Fohnsdorf (Bezirk Murtal) in das vor ihm fahrende Auto eines 34-jährigen Wieners krachte, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark. Beide Lenker und die 34-jährige Beifahrerin des Wieners wurden dabei verletzt.

Der Zusammenstoß war laut Exekutive aufgrund des hohen Tempos derart heftig, dass beide Fahrzeuge rechts von der Fahrbahn abkamen und sich die Unfallstelle über etwa 150 Meter erstreckte. Der Pkw des 39-Jährigen überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen, das Auto des 34-Jährigen blieb in einem Feld entgegen der Fahrtrichtung stehen.