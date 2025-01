Skiurlauber in Obersteiermark abseits der Piste tödlich verunglückt

Ein Skiurlauber aus Niederösterreich ist am Mittwochnachmittag abseits der Piste im Skigebiet Lachtal (Bezirk Murtal) tödlich verunglückt. Der Mann war zwar mit Freunden und Verwandten im Lachtal, war aber alleine auf der Piste unterwegs gewesen. Als er nicht zu einem vereinbarten Treffpunkt kam, alarmierte die Gruppe die Einsatzkräfte. In den Abendstunden wurde der Mann tot aufgefunden und geborgen, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.