Pkw von Lkw 80 Meter mitgeschleift: Ein Schwerverletzter auf A9

Beim Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der A9 bei Übelbach (Bezirk Graz-Umgebung) ist am Freitagabend ein 62-Jähriger schwer verletzt worden. Der Bosnier musste seinen Pkw wegen eines technischen Gebrechens in einer Pannenbucht in Fahrtrichtung Voralpenkreuz anhalten, berichtete die Polizei. Ein Lkw prallte daraufhin gegen das linke hintere Eck des Autos und schleifte es rund 80 Meter entlang der Leitschiene mit.