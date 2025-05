Frontalkollision in der Steiermark: Mopedlenker schwer verletzt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 65-Jährige die Krottenbergstraße am Freitag in Fahrtrichtung Dollrath. Zur gleichen Zeit war der 15-jährige Mopedlenker in entgegengesetzter Richtung unterwegs: Er soll laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit in eine unübersichtliche Kurve eingefahren sein, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag mitteilte.

Trotz eines Ausweichmanövers der Pkw-Lenkerin konnte ein Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindert werden.