Vorbeifahrendes Auto in Leibnitz mit Stahlkugel beschossen

Vermutlich mit einer Steinschleuder hat am späten Dienstagabend ein Unbekannter in Leibnitz auf ein vorbeifahrendes Auto geschossen. Eine Stahlkugel traf die Heckscheibe, die dadurch zerbrach und in der Scheibe stecken blieb.

Die alarmierte Polizei riegelte aufgrund der zunächst unklaren Bedrohungslage das umliegende Areal ab, eine Fahndung und Ermittlungen im umliegenden Nah- und Wohnbereich blieben aber vorerst ohne Erfolg, teilte die Polizei am Mittwoch mit.