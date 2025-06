Hase löste Verkehrsunfall in der Steiermark aus

Ein über die Fahrbahn hoppelnder Hase hat am Donnerstag in Kainbach (Bezirk Graz-Umgebung) einen Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten ausgelöst. Eine 36-jährige Motorradlenkerin stürzte und schlitterte in den Straßengraben.

Der Frau gelang es noch, ihr Gefährt mit einem anderen Verkehrsteilnehmer ein Stück weit zu schieben, dann riefen sie die Rettung. Die 36-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert, berichtete die Polizei.