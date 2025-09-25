Raubüberfall auf Grazer Supermarkt fingiert: Zwei Festnahmen
Zusammenfassung
- Zwei junge Männer inszenierten im August einen Raubüberfall auf einen Grazer Supermarkt, um finanzielle Probleme zu lösen.
- Der 23-jährige Angestellte schlug seinem 24-jährigen Freund den fingierten Überfall vor und übergab ihm Bargeld aus dem Tresor.
- Beide wurden festgenommen, gestanden die Tat und werden wegen verschiedener Delikte angezeigt.
Der Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Grazer Annenstraße im vergangenen August war fingiert. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte, haben zwei junge Männer (23 und 24 Jahre) den Überfall, bei dem ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag ausgehändigt wurde, inszeniert.
Die beiden wurden nun festgenommen und gestanden. Sie werden angezeigt. Wie sich bei den Ermittlungen der vergangenen Wochen herausstellte, hatte der 24-Jährige finanzielle Schwierigkeiten.
Gemeinsamer Plan
Sein jüngerer Freund - Angestellter im Supermarkt - soll ihm vorgeschlagen haben, einen Überfall vorzutäuschen, bei dem er ihm das geforderte Bargeld aus dem Tresor übergeben werde. Nach dem vollzogenen Überfall erstattete der Angestellte Anzeige bei der Polizei und gab auch eine fingierte Täterbeschreibung ab.
Der Schwindel flog aber auf. Die beiden Männer zeigten sich geständig. Der 23-jährige Supermarktangestellte wird wegen Veruntreuung, Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung sowie falscher Zeugenaussage angezeigt.
Der 24-Jährige - er war inzwischen schon in Haft und wurde wieder entlassen - wird wegen Beitragstäterschaft zur Veruntreuung angezeigt.
