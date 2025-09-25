Raubüberfall auf Grazer Supermarkt fingiert: Zwei Festnahmen

Der Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Grazer Annenstraße im vergangenen August war fingiert. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte, haben zwei junge Männer (23 und 24 Jahre) den Überfall, bei dem ein mittlerer vierstelliger Geldbetrag ausgehändigt wurde, inszeniert.

Die beiden wurden nun festgenommen und gestanden. Sie werden angezeigt. Wie sich bei den Ermittlungen der vergangenen Wochen herausstellte, hatte der 24-Jährige finanzielle Schwierigkeiten.

Gemeinsamer Plan

Sein jüngerer Freund - Angestellter im Supermarkt - soll ihm vorgeschlagen haben, einen Überfall vorzutäuschen, bei dem er ihm das geforderte Bargeld aus dem Tresor übergeben werde. Nach dem vollzogenen Überfall erstattete der Angestellte Anzeige bei der Polizei und gab auch eine fingierte Täterbeschreibung ab.