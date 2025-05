Graz: Drei weitere Festnahmen nach Weihnachtsschlägereien

Die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen von syrischen Jugendlichen hatten am Christtag (25. Dezember) in der Dreihackengasse, der Elisabethinergasse, der Ägydigasse und der Annenstraße begonnen. Tags darauf am Stephanitag war es am Grazer Hauptbahnhof - in der Nähe der ersten Tatorte - zu Konfrontationen gekommen. Bei den Kämpfen setzten die Jugendlichen auch Messer ein und fügten sich teils schwere Verletzungen zu. In einem Fall wird daher auch wegen Mordversuchs ermittelt.

Die Polizei hat nach den Schlägereien unter syrischen Jugendlichen in Graz zu den Weihnachtsfeiertagen 2024 nun drei weitere Verdächtige ausgeforscht und festgenommen. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit. Bereits nach den Schlägereien waren drei Jugendliche bzw. junge Männer geschnappt worden. Zwei der Burschen wurden aufgrund von Erkenntnissen aus den Schutzzonen-Kontrollen im Volksgarten bzw. im Metahofpark erwischt.

Festnahmen in Graz und Innsbruck

Bereits einige Tage danach nahmen Polizisten die ersten drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren fest. Mittlerweile sitzt auch ein 25-jähriger Syrer in Haft. Er soll am Christtag an jener Messerattacke beteiligt gewesen sein, bei der eines der Opfer beinahe getötet und weitere Personen schwer verletzt wurden. Zudem soll der 25-Jährige mit einer Schusswaffe neben einem am Boden liegenden Opfer in den Boden geschossen haben, um so psychischen Druck auszuüben. Beamte des Einsatzkommandos Cobra nahmen den in Graz lebenden Syrer bereits Ende Februar fest.

Weitere Ermittlungen des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos Graz führten nun zu zwei weiteren Verdächtigen. Den entscheidenden Hinweis zur namentlichen Identifizierung der beiden 17-jährigen Syrer lieferten Kontrollen in den Schutzzonen. Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) Tirol nahmen die beiden jungen Männer am Dienstag in Innsbruck fest. Die Staatsanwaltschaft Graz hatte eine Festnahmeanordnung gegen die Männer erlassen. Beide stehen im Verdacht, einem am Boden liegenden Opfer mehrere Schläge und Tritte verpasst zu haben. Zudem sollen sie mit Eisenstangen auf einen Kontrahenten eingeschlagen haben. Die beiden bisher nicht geständigen Männer wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Ermittlungen zu weiteren Personen würden andauern, teilte die Polizei mit.