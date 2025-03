Gefälschte Zahlungen: Steirer ergaunert Traktor und Anhänger

Ein 22-Jähriger aus dem südsteirischen Bezirk Leibnitz hat sich unter Vorlage gefälschter Zahlungsbestätigungen in Niederösterreich und in der Oststeiermark einen Traktor und einen forstwirtschaftlichen Anhänger ergaunert. Die Beutestücke hatte der Mann in einem Wald im Bezirk Weiz versteckt, teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit.

Die Polizei nahm ihn nach der Anzeige eines Forstmaschinenhändlers fest. Es wird geprüft, ob weitere Betrügereien vorliegen könnten.