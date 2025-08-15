Gasexplosion in Lokal in der Steiermark

An der Einrichtung entstand aber enormer Sachschaden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Zu einer Gasexplosion ist es am Donnerstagnachmittag in der Küche eines Lokals in Stubenberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) gekommen. Riesenglück hatten dabei vier Mitarbeiter - obwohl sie zum Zeitpunkt der Explosion in der Küche waren, blieben sie allesamt unverletzt.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass kurz vor der Explosion um 14 Uhr ein Techniker einen Gasherd in der Küche repariert hatte. Er setzte eines der beiden defekten Gaskochfelder wieder in Stand, indem er eine sogenannte Zündflammendüse zur Regulierung des Gases austauschte.

Wegen des laufenden Betriebes sei die Reparatur des zweiten Kochfeldes aber auf kommende Woche verschoben worden. Bei der Verpuffung wurde der gesamte Küchenblock samt Elektroofen, Gasherd, Gasfritteuse und Kombidämpfer beschädigt. Es entstand enormer Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Ermittlungen der Polizei waren vorerst noch nicht abgeschlossen.