Feuerwehreinsatz wegen Ölspur auf der Mur

Sieben Feuerwehren mit 70 Helfern sind am Christtagnachmittag in Leoben zum mehrstündigen Umwelteinsatz ausgerückt. Ein Spaziergänger hatte einen Ölfilm auf der Mur gemeldet. Eine Sperre wurde errichtet. Die Ursache für den Vorfall ist Gegenstand von Ermittlungen, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Leoben mit.

Weil nicht abschätzbar war, wie sich die Lage entwickelt, soll die Ölsperre vorerst bis Montag bleiben. Zu deren Errichtung waren die Feuerwehren auch mit zwei Booten im Einsatz.