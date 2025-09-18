Elfjährige querte mit Scooter vor Pkw die Straße: schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem Pkw ist eine Elfjährige auf einem E-Scooter Donnerstagmittag im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag schwer verletzt worden. Laut steirischer Polizei war das Mädchen gegen 12.30 Uhr in St. Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) auf dem Gehsteig der L118 in Richtung Krieglach unterwegs.

Sie wollte, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn überqueren und fuhr dabei direkt vor den Wagen einer 34-Jährigen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung konnte die Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so die Polizei. Die Elfjährige wurde vom Roten Kreuz mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Hochsteiermark am Standort Leoben gebracht.