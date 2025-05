Brand in der Nähe des Kunsthauses: Grazerin aus Wohnung geborgen

Die Grazer Berufsfeuerwehr musste Montagfrüh eine Frau aus ihrer brennenden Wohnung bergen. Da die Räume bereits verqualmt waren, wurde sie via Drehleiter ins Sicherheit gebracht.

Der Alarm ging punkt 7.31 Uhr ein, 23 Feuerwehrleute waren am Lendkai in der Nähe des Kunsthauses im Einsatz. Der Brand war in der Küche einer Wohnung im ersten Stock des Mehrparteienhauses ausgebrochen.