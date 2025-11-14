Böller-Experiment endet mit Explosion und Gebäudeschaden

Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg ) ist am Freitagnachmittag erheblicher Sachschaden entstanden. Der 20-jährige Bewohner soll laut eigenen Angaben versucht haben, mithilfe von Internetanleitungen einen pyrotechnischen Gegenstand herzustellen. Gegen 13.48 Uhr wurden Einsatzkräfte alarmiert, die bei ihrem Eintreffen deutliche Beschädigungen am Dach und am südseitigen Giebel des Gebäudes feststellten. Der junge Mann blieb unverletzt.

Nach Aussage des Mannes kam es beim Mischen der Stoffe aus bislang unbekannter Ursache zu einer Explosion. Der 20-Jährige wurde vorsorglich ins LKH Weststeiermark gebracht, konnte jedoch unverletzt entlassen werden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine weiteren Personen im Haus. Die Einsatzkräfte stellten im Umfeld des Hauses weitere verdächtige Stoffe sicher. Ein sprengstoffkundiger Beamter fand zudem im Fahrzeug des Mannes mutmaßliche Vorläuferstoffe für pyrotechnische Erzeugnisse.

Teil des Hauses unbewohnbar

Der Bereich um das Haus wurde großräumig abgesperrt. Ein vom Gemeindebauamt hinzugezogener Bausachverständiger erklärte den südlichen Gebäudeteil vorübergehend für unbewohnbar, da die Standsicherheit der Dachkonstruktion nicht mehr gewährleistet sei. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion und zu möglichen rechtlichen Konsequenzen dauern an.