Betrunkener lief in Graz vor Straßenbahn: Verletzt

Ein 52-jähriger Fußgänger ist Samstagnachmittag in Graz von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Der alkoholisierte Mann war bei der Münzgrabenkirche ausgestiegen und wollte trotz einer roten Ampel unmittelbar vor der Straßenbahn die Fahrbahn überqueren.

1,42 Promille

Die Straßenbahnfahrerin setzte ihre Fahrt jedoch bei Grünlicht fort und es kam zum Unfall. Der 52-Jährige stürzte und verletzte sich am Bein. Er wurde ins Spital eingeliefert, ein Alkoholtest ergab 1,42 Promille.