Auf Suche nach Kühen mit dem Pkw abgestürzt: Drei Steirer verletzt

Der Lenker (22) konnte sich aus dem Wrack befreien und einen Notruf absetzen. Die Helfer retteten die drei unter schwierigen Bedingungen, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Familie war gegen 9.20 Uhr mit ihrem Pick-up von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Pöls-Oberkurzheim auf einem Feldweg in alpines Gelände gefahren, um nach den Kühen zu sehen.

Am Steuer war der 22-Jährige, am Beifahrersitz der 81-jährige Großvater, auf der Rückbank der 26-jährige Bruder des Fahrers. Nach etwa einem Kilometer verlor der Lenker auf dem rutschigen Untergrund die Kontrolle über den Wagen. Der Pick-up kam vom Weg ab und stürzte rund 200 Meter über steiles Gelände, prallte gegen mehrere Bäume und kam schließlich in einer Senke am Dach zum Liegen.