Arbeiter in Baugrube verschüttet und gestorben

Ein Arbeiter ist am Freitagvormittag in Wörschach (Bezirk Liezen) in der Steiermark in einer Baugrube verschüttet worden und gestorben. Der 41-Jährige war damit beschäftigt, ein Kanalrohr zu justieren, als das Erdreich plötzlich ins Rutschen geriet.

Ersthelfern gelang es mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Wörschach, den Verunglückten zu befreien. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen und Reanimationsversuchen durch einen Notarzt verstarb der Arbeiter aber an der Unfallstelle. Der 41-Jährige stammte aus dem Bezirk Liezen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen, teilte die steirische Polizei in einer Aussendung mit.