Appartement auf Dach von Grazer Hotel brannte

Das sogenannte Loftcube, ein weithin sichtbares Appartement mit Rundumsicht am Dach des siebenstöckigen Hotel Daniel am Grazer Hauptbahnhof, ist am Mittwochvormittag in Brand geraten. Nach rund 20 Minuten hatte die Grazer Berufsfeuerwehr das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht klar und soll ermittelt werden, teilte die Berufsfeuerwehr mit.

Die Alarmierung erfolgte um 9.38 Uhr durch eine automatische Brandmeldeanlage, vier Minuten später waren die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort. Das Hotelpersonal hatte bereits das fünfte und sechste Obergeschoss evakuiert. Über einen Wandhydranten und über das Treppenhaus sowie über die Drehleiter ging man gegen die Flammen vor. Die Berufsfeuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften bei der Brandbekämpfung.