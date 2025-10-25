Schwer alkoholisierter Lenker: Pkw überschlägt sich bei Irdning

Ein 20-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Liezen hat sich in der Nacht zum Samstag mit seinem Pkw überschlagen. Der junge Mann war auf der Straße von Irdning in Richtung Erlsberg unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Der mutmaßlich alkoholisierte Lenker verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bei dem Unfall erlitt er nur leichte Verletzungen.

Dramatischer Überschlag nach Leitplanken-Kollision

Laut Zeugenberichten touchierte der 20-Jährige kurz nach 22 Uhr zunächst die rechte Leitplanke, bevor sein Wagen links von der Straße abkam und sich überschlug. Ersthelfer, die den auf dem Dach liegenden Pkw entdeckten, alarmierten sofort die Einsatzkräfte, da sie nicht in das Fahrzeug gelangen konnten.

Die Feuerwehren Irdning und Donnersbach wurden zum Unfallort gerufen, doch der Fahrer hatte sich bereits selbst aus dem Wrack befreien können. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Totalschaden und Anzeige

Das Rote Kreuz versorgte den Verunfallten medizinisch, bevor er ins Landeskrankenhaus Rottenmann gebracht wurde. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden – es musste abgeschleppt werden.

Laut Polizeibericht ergab ein Alkotest eine schwere Alkoholisierung, weshalb der 20-Jährige angezeigt wird. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.