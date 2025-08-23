64-Jähriger nach Tötung von Partnerin in Leoben in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 61-jährigen Frau im obersteirischen Leoben am Donnerstag ist am Freitagabend über ihren tatverdächtigen 64 Jahre alten Lebensgefährten die Untersuchungshaft verhängt worden. Es seien seitens des Gerichts sowohl Tatbegehungs- als auch Fluchtgefahr angenommen worden, sagte Viktoria Steinecker von der Staatsanwaltschaft Leoben am Samstag der APA. Der Mann sei "tatsachengeständig", bezüglich eines möglichen Motivs sei nichts Neues bekannt.

Der Beschuldigte hatte seine Verantwortung für die Tat noch am Donnerstag nach seiner Festnahme eingeräumt. Er habe die Tötung bei der Vernehmung durch die Ermittler grundsätzlich zugegeben, jedoch kein Motiv genannt, hatte es geheißen. Die Hintergründe lagen damit vorerst im Dunkeln. Laut dem mündlichen Obduktionsbericht wies die Tote eine Vielzahl von Messerstichen auf, einige davon waren definitiv tödlich, hatte die Staatsanwaltschaft bestätigt. Bei der Vernehmung hatte der 64-Jährige auch angedeutet, dass die Tat Donnerstagfrüh geschehen sein soll. Das wird die Gerichtsmedizin noch überprüfen.