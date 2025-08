52-Jähriger in Graz bei Wohnungsbrand ums Leben gekommen

Ein 52-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Wohnungsbrand in Graz ums Leben gekommen. Der Mann dürfte an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein, nachdem sich auf der eingeschalteten Herdplatte brennbares Material entzündet hatte. Ermittlungen zum genauen Brandhergang und zur Schadenshöhe waren noch im Laufen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Die Berufsfeuerwehr wurde gegen 0.15 Uhr durch Zeugen alarmiert und zu der Wohnung des allein lebenden Mannes gerufen. Die Feuerwehrleute brachen die Wohnungstür auf und fanden den Mann regungslos vor.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebung durch die Feuerwehr, Sanitäter sowie einen Notarzt des Roten Kreuzes konnte nur mehr der Tod festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Kochplatte des Elektroherds in der stark vermüllten Wohnung eingeschaltet gewesen war. Vermutlich durch die Abstrahlungswärme fing auf dem Kochfeld gelagertes Material Feuer, ein Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung entstand. Der Mann dürfte dadurch im Schlaf eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.