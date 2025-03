21-jähriger Biker nach Verkehrsunfall in Obersteiermark verstorben

Ein 21-jähriger Motorradfahrer, der bei einer Kollision mit einem Pkw in Weißkirchen (Bezirk Murtal) schwer verletzt worden war, ist vier Tage später im Krankenhaus verstorben, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit. Der Unfall hatte sich am 12. März ereignet, dabei wurde auch die 16-jährige Mitfahrerin des Motorradlenkers schwer verletzt.