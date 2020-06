Selbstjustiz unter Autofahrern

Drängler, Schleicher oder Fahrer, die ihren Führerschein offensichtlich in der Lotterie gewonnen haben. Mit diesen Spezies muss man sich als Autofahrer jeden Tag herumschlagen. Viel zu oft bleiben diese Vergehen aber ungesühnt. Wen das ärgert, der dürfte ein Fan der neuen Homepage fahrerbewertung.de werden. Merkt man sich die Autonummer des ungeliebten Verkehrsteilnehmers, kann man diese dort einfach eingeben und ihn dann bewerten. "Unsere Seite hat in den ersten drei Wochen schon über 110.000 Einträge. Mit so einer großen Resonanz haben wir nicht gerechnet", erklärt einer der Betreiber der Website, Arno Wolter.

Und weil der Erfolg in Deutschland so groß ist, hat man sich auch gleich die Österreich-Domain gesichert. "Wir prüfen jetzt noch die Rahmenbedingungen. Wenn alles passt, kommt die Seite auch in Österreich", erklärt Wolter weiter.

Einfach andere Fahrer öffentlich zu denunzieren, klingt auf Anhieb rechtlich fragwürdig. Die Betreiber der Homepage versichern aber, dass alles rechtlich eingehend geprüft wurde und zu 100 Prozent sauber ist. Auf KURIER-Anfrage hält man sich bei der österreichischen Datenschutzkommission noch bedeckt. "Solche Hinweisgeber-Systeme sind für uns prinzipiell nichts Neues. Es kann aber sein, dass es nach der Prüfung dann noch kleine Abwandlungen zur deutschen Version gibt", sagt Matthias Schmidl von der Datenschutzkommission. Die Ankündigung eines Verbots klingt anders.