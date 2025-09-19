Motorboot-Untergang löste Großeinsatz am Wolfgangsee aus

Aufregung herrschte am Freitag am Wolfgangsee in Salzburg: Gegen 11 Uhr sank beim Badeplatz Gamsjäger ein Motorboot, das an einer Boje befestigt war.

Als die Einsatzkräfte der Wasserrettung St. Gilgen eintrafen, ragte nur noch der Bug aus dem Wasser. Glücklicherweise befanden sich keine Personen an Bord.