Motorboot-Untergang löste Großeinsatz am Wolfgangsee aus
Aufregung herrschte am Freitag am Wolfgangsee in Salzburg: Gegen 11 Uhr sank beim Badeplatz Gamsjäger ein Motorboot, das an einer Boje befestigt war.
Als die Einsatzkräfte der Wasserrettung St. Gilgen eintrafen, ragte nur noch der Bug aus dem Wasser. Glücklicherweise befanden sich keine Personen an Bord.
Nach einer ersten Lageerkundung wurden zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert: Taucher der Wasserrettung, die Feuerwehr St. Gilgen mit Ölsperre sowie das Feuerwehrboot St. Wolfgang. Gemeinsam gelang es den Einsatzteams, das gesunkene Boot zu sichern.
Gegen 13 Uhr hoben die Einsatztaucher das Motorboot mit vier Hebeballons an die Wasseroberfläche. Anschließend wurde es an das Ufer geschleppt, wo ein Kranfahrzeug der oberösterreichischen Feuerwehr es aus dem See hob.
Die Bergung dauerte bis etwa 15 Uhr. Um eine Verunreinigung des Wolfgangsees zu verhindern, blieb während der gesamten Aktion eine Ölsperre im Einsatz.
