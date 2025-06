Erneut langer Stau auf der Tauernautobahn Richtung Süden

Wie schon am Pfingstwochenende gibt es auch am heutigen Samstag starken Reiseverkehr im Bundesland Salzburg. Auf der Tauernautobahn (A10) staue es ab dem Knoten Salzburg bis zur Tunnelbaustelle bei Golling, teilte der ÖAMTC mit. Das sind rund 25 Kilometer, der Zeitverlust betrage vier Stunden. Obwohl die Abfahrtssperren für den Transitverkehr auch an diesem Wochenende gelten, sind die Ausweichrouten im Tennengau, vor allem die B159 in Hallein, Kuchl und Golling, ebenfalls wieder verstopft.

Einen Zeitverlust von etwa 30 Minuten gebe es zudem auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol.