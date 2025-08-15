Traktor stürzte im Pinzgau um: Drei Verletzte

Bei einem Traktorunfall in Bramberg im Salzburger Pinzgau sind am Freitag drei Einheimische verletzt worden. Die Zugmaschine, die um 8 Uhr bergwärts auf einer Schotterstraße fuhr, kam in einer Steigung zum Stillstand, rollte talwärts und kippte an einer bergseitigen Böschung um.

Dabei stürzten der 66-jährige Lenker und die beiden Beifahrerinnen im Alter von 66 und 69 Jahren auf die Straße. Die Pinzgauer wurden in die Krankenhäuser Mittersill und Zell am See eingeliefert.