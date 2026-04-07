Salzburg

Tot: 21-jähriger Motorradfahrer krachte in Salzburg gegen Baum

Junger Osttiroler verlor im Pinzgau die Kontrolle über sein Zweirad und kam ins Schleudern.
07.04.2026, 10:54

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Rettungssanitäter steht vor einem Rot-Kreuz-Auto.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Lienz ist am frühen Montagabend im Salzburger Pinzgau tödlich verunglückt. Der Mann verlor auf der Pinzgauer Straße (B311) am Weg von Lofer nach Saalfelden aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad, kam ins Schleudern und stieß gegen einen Baum.

Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Agenturen  | 

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