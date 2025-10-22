Technischer Defekt verursachte Stromausfall im Tennengau

Wegen eines technischen Defekts in einem Umspannwerk ist am Mittwoch in Teilen des Tennengaus der Strom ausgefallen. Zu dem Vorfall kam es laut Salzburg AG um 13.30 Uhr. Bis zu 11.000 Haushalte waren von dem Stromausfall betroffen. Die Stromversorgung konnte nach 20 Minuten wiederhergestellt werden. Die genaue Ursache der Störung war vorerst nicht bekannt.