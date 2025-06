Deutscher Soldat stürzte im Pinzgau bei Hochgebirgsausbildung ab

Ein 19-jähriger Soldat der deutschen Bundeswehr ist am Samstag im Rahmen einer Hochgebirgsausbildung in Neukirchen am Großvenediger im Pinzgau verletzt worden.

Der junge Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Frau verirrte sich im Stoisengraben

Ebenfalls per Hubschrauber gerettet werden musste am Samstag eine 46-jährige Deutsche in Saalfelden (Bez. Zell am See). Sie hatte sich laut Polizei auf dem Weg zu Wasserfällen im Stoisengraben verirrt.

Die Frau war allein auf einem Jägersteig unterwegs, kam in steiles Gelände und wusste dann nicht mehr weiter. Sie alarmierte mit ihrem Handy die Einsatzkräfte. Die Frau konnte mit dem Polizeihubschrauber geortet und per Seilbergung unverletzt in sicheres Gelände gebracht werden.