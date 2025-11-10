Goldegg: Feuerwehr kämpfte gegen Schwelbrand in Einfamilienhaus
Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.
In Goldegg (Pongau) ist am Sonntagabend in einem Einfamilienhaus ein Schwelbrand ausgebrochen. Das Feuer breitete sich in dem Holzriegelbau vom Kamin bis zum Dach aus. Als Rauch ins Innere des Gebäudes drang, schlugen die Rauchmelder Alarm.
Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr, die Wände, Zwischendecke und Dach an mehreren Stellen öffnen musste, um den Brand bekämpfen zu können. Erst nach gut 2,5 Stunden waren die letzten Glutnester gelöscht.
Kommentare