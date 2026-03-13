Salzburg

Salzburger Gasthaus abgebrannt: Ex-Mitarbeiter unter Verdacht

Die Polizei vermutet einen ehemaligen Mitarbeiter als Brandstifter. Der hat sich vermutlich nach Deutschland abgesetzt.
13.03.2026, 13:47

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Die Polizei Salzburg hat einen Brand vom Oktober 2025 aufgeklärt. Nach umfangreichen Ermittlungen steht ein ehemaliger Mitarbeiter unter Verdacht, in einem Gasthaus im Salzburger Stadtteil Liefering vorsätzlich einen Brand gelegt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich am Vormittag des 18. Oktober in der Waschküche des Lokals, wobei ein Mitarbeiter leichte Verletzungen erlitt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Privater Konflikt als mögliches Motiv

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen damals 24-jährigen kroatischen Staatsangehörigen, der zuvor im Gasthaus beschäftigt war. Er soll aus privaten Gründen mit dem Pächter des Lokals in Konflikt geraten sein.

Alpenverein: "Müssen uns auf Alpen ohne Gletscher vorbereiten"

Die Ermittler vermuten, dass dieser Streit das Motiv für die mutmaßliche Brandstiftung gewesen sein könnte. Der Schaden, der durch das Feuer verursacht wurde, dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Verdächtiger vermutlich in Deutschland

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließ der Tatverdächtige Österreich kurz nach dem Vorfall und hält sich vermutlich in Deutschland auf. Die Behörden haben entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um den Mann ausfindig zu machen.

Ob bereits ein internationaler Haftbefehl erlassen wurde oder weitere rechtliche Schritte geplant sind, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor.

Salzburg Österreich
kurier.at  | 

Kommentare