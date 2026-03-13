Salzburger Gasthaus abgebrannt: Ex-Mitarbeiter unter Verdacht

Die Polizei Salzburg hat einen Brand vom Oktober 2025 aufgeklärt. Nach umfangreichen Ermittlungen steht ein ehemaliger Mitarbeiter unter Verdacht, in einem Gasthaus im Salzburger Stadtteil Liefering vorsätzlich einen Brand gelegt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich am Vormittag des 18. Oktober in der Waschküche des Lokals, wobei ein Mitarbeiter leichte Verletzungen erlitt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Privater Konflikt als mögliches Motiv

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen damals 24-jährigen kroatischen Staatsangehörigen, der zuvor im Gasthaus beschäftigt war. Er soll aus privaten Gründen mit dem Pächter des Lokals in Konflikt geraten sein.