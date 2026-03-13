Salzburger Gasthaus abgebrannt: Ex-Mitarbeiter unter Verdacht
Die Polizei Salzburg hat einen Brand vom Oktober 2025 aufgeklärt. Nach umfangreichen Ermittlungen steht ein ehemaliger Mitarbeiter unter Verdacht, in einem Gasthaus im Salzburger Stadtteil Liefering vorsätzlich einen Brand gelegt zu haben.
Der Vorfall ereignete sich am Vormittag des 18. Oktober in der Waschküche des Lokals, wobei ein Mitarbeiter leichte Verletzungen erlitt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.
Privater Konflikt als mögliches Motiv
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen damals 24-jährigen kroatischen Staatsangehörigen, der zuvor im Gasthaus beschäftigt war. Er soll aus privaten Gründen mit dem Pächter des Lokals in Konflikt geraten sein.
Die Ermittler vermuten, dass dieser Streit das Motiv für die mutmaßliche Brandstiftung gewesen sein könnte. Der Schaden, der durch das Feuer verursacht wurde, dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.
Verdächtiger vermutlich in Deutschland
Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließ der Tatverdächtige Österreich kurz nach dem Vorfall und hält sich vermutlich in Deutschland auf. Die Behörden haben entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um den Mann ausfindig zu machen.
Ob bereits ein internationaler Haftbefehl erlassen wurde oder weitere rechtliche Schritte geplant sind, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor.
