Salzburger Pinzgau: Deutsche beim Rodeln tödlich verunglückt

Eine 29-Jährige Deutsche ist beim Rodeln in Bramberg (Pinzgau) tödlich verunglückt.

Die Frau aus dem Landkreis Regensburg kam Samstagabend nicht im Tal an, ihre Begleiter meldeten sie um 22.30 Uhr abgängig.

Die 29-Jährige wurde etwa 20 Meter unterhalb einer Skihütte leblos am Rand der Rodelbahn gefunden. Trotz sofort geleisteter Erster Hilfe, konnte der Notarzt nur mehr den Tod der Frau feststellen. Die genauen Umstände des Vorfalles wurden noch ermittelt.

Eine Suchaktion, zu der auch die Bergrettung beigezogen wurde, startete unverzüglich, berichtete die Polizei am Sonntag.

Niederländer in Flachau verletzt

Ebenfalls beim Rodeln stürzte ein 33-jähriger Niederländer in Flachau. Der Mann schlitterte in den angrenzenden Wald, teilte seiner Gruppe mit, wieder zur Bahn zurückzugehen, verirrte sich aber in dem Wald.

Er stürzte über eine steile, felsige Bergwand ab, dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Tourist wurde von Bergrettung und einem Arzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Auch hier werde der Unfallhergang noch ermittelt, berichtete die Polizei.