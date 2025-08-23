Salzburg ist auf den Hund gekommen: Rassehundeschau im Messezentrum
Bei der internationalen Veranstaltung werden rund 1.500 Tiere präsentiert.
Am Samstag und am Sonntag dreht sich im Messezentrum Salzburg alles um den Hund: Die "International Salzburg Winner Shows", eine Rassehundeausstellung, geht über die Bühne.
Diese wird vom Österreichischem Kynologenverband veranstaltet.
© FMT-Pictures - MW
Täglich sind rund 1.500 Hunde in den Wettbewerben zu sehen 259 Rassen aus 25 Nationen sind dabei vertreten.
