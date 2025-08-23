Salzburg

Salzburg ist auf den Hund gekommen: Rassehundeschau im Messezentrum

Hundeausstellung Salzburg
Bei der internationalen Veranstaltung werden rund 1.500 Tiere präsentiert.
23.08.25, 16:30
Kommentare

Am Samstag und am Sonntag dreht sich im Messezentrum Salzburg alles um den Hund: Die "International Salzburg Winner Shows", eine Rassehundeausstellung, geht über die Bühne.

Diese wird vom Österreichischem Kynologenverband veranstaltet. 

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Hundeausstellung

Täglich sind rund 1.500 Hunde in den Wettbewerben zu sehen 259 Rassen aus 25 Nationen sind dabei vertreten. 

(kurier.at)  | 

Kommentare