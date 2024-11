Nach Überholmanöver: Eine Tote und vier Schwerverletzte im Flachgau

In der Nacht auf Donnerstag ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Faistenau (Flachgau) gekommen.

Laut der Landespolizeidirektion Salzburg soll ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der Hinterseestraße unterwegs gewesen sein, als er in einer langgezogenen Rechtskurve versuchte einen Linienbus zu überholen.

Dabei stieß der Lenker auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. In dem entgegenkommenden Pkw befanden sich vier Frauen im Alter zwischen 52 bis 61 Jahren. Eine der Frauen erlag laut Polizeiangaben nach der Einlieferung ins Spital ihren Verletzungen. Vier weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Fahrer nicht alkoholisiert

Vor Ort wurden die betroffenen Personen von Feuerwehr und dem Roten Kreuz versorgt. Nach der notärztlichen Versorgung an Ort und Stelle, an der fünf Besatzungen des Roten Kreuzes, drei Notärzte und drei praktische Ärzte beteiligt waren, wurden sie ins Unfallkrankenhaus Salzburg und ins Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Eine der verletzten Personen wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 1 in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach im Pongau gebracht. Die Feuerwehren Hof bei Salzburg und Faistenau unterstützten die Rettungskräfte mit 49 Personen und räumten im Anschluss die Unfallstelle.

Ein Alkomattest bei dem 22-jährigen Unfalllenker ergab einen Wert von 0,00 Promille. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen weiter.