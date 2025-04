Rettungshündin Amy fand vermisste Frau im Pongau

Bergrettungshündin Amy hat im Pongau eine seit Sonntagabend vermisste Frau gefunden. Das Tier spürte die 53-jährige Einheimische hinter einem Haufen alter Äste am Österreichberg auf rund 1.100 Meter Seehöhe im Gemeindegebiet von Eben auf.

Damit wurde die Suchaktion am Montag um 4 Uhr beendet. Die Frau war leicht verletzt und etwas unterkühlt, berichtete die Bergrettung Salzburg in einer Presseaussendung. Angehörige hatten die Einsatzkräfte am Sonntagabend alarmiert, weil die Frau nicht nach Hause gekommen war. Vermutlich hatte sie sich verirrt.