Mit Tieren spazieren und kuscheln: Ostern auf Gut Aiderbichl in Henndorf

Der Gut Aiderbichl Begegnungshof in Henndorf bei Salzburg lädt von 21. März bis 6. April 2026 täglich von 9 bis 18 Uhr zum stimmungsvollen Frühlingserwachen ein. Neben den vielen freilaufenden Tieren sind es vor allem die Traditionen, die die Osterzeit auf Gut Aiderbichl zu einem besonderen Erlebnis machen. „Die Osterzeit ist auf Gut Aiderbichl immer etwas ganz Besonderes“, schwärmt Vanessa Rother, Tourismuschefin in Henndorf. „Unsere Tiere genießen die ersten, wärmenden Sonnenstrahlen, und das gesamte Gut ist österlich geschmückt.“

Alle Gäste sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit Gut Aiderbichl die österlichen Traditionen hochleben zu lassen. Am 28.03.2026 findet von 14.00 bis 16.00 Uhr – passend zur Vorbereitung auf den Palmsonntag – das traditionelle Palmbuschenbinden statt. Tradition am Ostersonntag Am Ostersonntag wird um 13 Uhr die traditionelle Speisenweihe gefeiert. Die große Ostereiersuche beginnt um 14 Uhr. Zuvor können sich Kinder beim Geschichtenlesen mit Gisela auf das Osterfest einstimmen. Weitere Höhepunkte sind die Tierspaziergänge: Jeden Tag um 14 Uhr lädt Gut Aiderbichl in der Osterzeit zu einer gemütlichen Runde über den Hof ein – gemeinsam mit Hunden und Ponys. Wer es lieber ruhiger mag, genießt entspannte Kuscheleinheiten mit den Katzen – täglich von 11 bis 11.30 Uhr sowie von 16 bis 16.30 Uhr.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gut Aiderbichl Mit Ponys spazieren gehen auf Gut Aiderbichl