Mit Pistole bedroht? Cobra rückte in Salzburg aus

Ein 28-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Salzburg die Polizei gerufen, weil er angeblich von einem 30-jährigen Bekannten in der Wohnung mit einer Pistole bedroht wurde.

Darauf rückte das Einsatzkommando Cobra aus, nahm den Verdächtigen fest und lieferte ihn in das Polizeianhaltezentrum ein.

Die mutmaßlich verwendete Waffe, eine Gasdruckpistole, wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalreferat Salzburg übernommen.