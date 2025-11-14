Mann stürzte in Salzburg aus Klettersteig in den Tod
Die Alpinpolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Am Trattberg bei St. Koloman (Tennengau) ist am Donnerstag ein 78-jähriger Mann bei einem Alpinunfall ums Leben gekommen.
Wie die Polizei informierte, stürzte der Pinzgauer am "Gitschenwand-Klettersteig" (Schwierigkeit C/D) rund 60 Meter ab.
Klettersteigset gelöst
Das Klettersteigset des Mannes dürfte sich bei dem Unfall vollständig vom Verunglückten gelöst haben, da es bei einer Zwischensicherung im Steig hängend vorgefunden wurde.
