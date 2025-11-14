Mann stürzte in Salzburg aus Klettersteig in den Tod

Am Trattberg bei St. Koloman (Tennengau) ist am Donnerstag ein 78-jähriger Mann bei einem Alpinunfall ums Leben gekommen.

Wie die Polizei informierte, stürzte der Pinzgauer am "Gitschenwand-Klettersteig" (Schwierigkeit C/D) rund 60 Meter ab.

Klettersteigset gelöst

Das Klettersteigset des Mannes dürfte sich bei dem Unfall vollständig vom Verunglückten gelöst haben, da es bei einer Zwischensicherung im Steig hängend vorgefunden wurde.

Die Alpinpolizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.